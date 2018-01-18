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| | В кинофильме о блокадном Ленинграде рассказали о генах-мутантах Путина

В кинофильме о блокадном Ленинграде рассказали о генах-мутантах Путина

Вчера, 18:40
К выходу в прокат готовится кинофильм "Блокадная кровь. Генетика", повествующий о жизни Ленинграда в годы блокады. Фильм снимался при поддержке партии "Справедливая Россия". Режиссурой картины занималась Элеонора Лукьянова.

В кинофильме о блокадном Ленинграде рассказали о генах-мутантах Путина

 

Идея киноленты такова, что люди, которые выжили в годы блокады, передали своим потомкам мутировавшие гены. Изменился их генный материал под воздействием лишений, которые пришлось перенести ленинградцам в те тяжелые годы. Наследники блокадников рождались уже более выносливыми, закаленными и целеустремленными. В числе обладателей генов-мутантов оказались действующий президент РФ Владимир Путин, писатель Даниил Гранин, актриса Алиса Фрейндлих, лидер справедливороссов Сергей Миронов, патриарх Кирилл и много других потомков жертв блокады.

Их общей чертой авторы фильма назвали единую модель поведения, а также желание и способность нести ответственность не только за себя, но и за то, что происходит в городе и в стране. Подчеркивается, что в те годы Ленинграда стал единым социальным организмом. Поведенческие характеристики всех жителей стали практически идентичными – все они с одинаковой стойкостью противостояли невзгодам. Следы "непокоренной крови" генетики обнаружили и в современных петербуржцах.
Дарья Светозарова
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