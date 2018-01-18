Бывшая жена Джигарханяна уйдет в дом престарелых

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна отправится в дом престарелых. Татьяна Власова готова там проводит свое время.

Никита Готский

Прожив с Власовой Джигарханян ушел к молодой возлюбленной Виталине Цымбалюк-Романовской. По словам Власовой, она так богата внутри, что теперь не имеет значения, где находится. Она заявила, что смогла сохранить себя, не озлобилась и ее интересует все, кроме камер пыток. Также Татьяна рассказала, что продала недвижимость на территории США, которую она построила вместе с Джигарханяном. При этом Власова выразила сожаление после такой меры, намекая, что ее экс-возлюбленный остался без квартиры после развода с Цымбалюк-Романовской.Осенью минувшего года Джигарханян обвинил жену Виталину в афере с тремя квартирами, ему принадлежащими. Женщина опровергла обвинения, заявив, что купила жилье на деньги отца еще до брака с актером.