Скандальная книга о Белом доме Трампа станет основой для сериала

По скандальному книжному произведению журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа» будет снять самостоятельный телевизионный сериал. Автор книги права на экранизацию продал за несколько миллионов долларов компании Endeavor Content.

Несмотря на то, что многие могли никогда не слышать этого названия, но компания является подразделением дочерних корпораций IMG и William Morris Endeavor. Вулф будет выступать в качестве исполнительного продюсера и намерен тесно работать над проектом в сотрудничестве с BBC и Channel 4. Стоит отметить, что книга «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа» в свет вышла 5 января и спустя короткий срок стала настоящим бестселлером. На данный момент издание продается уже в 32 странах по всему миру.

Bloomberg утверждают, что Вулф выручил на продажах уже, по наиболее скромным предположениям, 1 миллион долларов. В книге содержится масса компромата, собранного на действующего президента США Дональда Трампа, а также членов его семьи.

Глава государства уже отреагировал на книгу, но никого не удивил, ведь в очередной раз стал оскорблять автора на манер несовершеннолетних пользователей интернета, называя автора «полным неудачником, лжецом и выдумщиком», который выдумал истории для продаж своей «скучной книжонки».

Николай Офицеров