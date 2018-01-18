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| | Скандальная книга о Белом доме Трампа станет основой для сериала

Скандальная книга о Белом доме Трампа станет основой для сериала

Сегодня, 13:24
По скандальному книжному произведению журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа» будет снять самостоятельный телевизионный сериал. Автор книги права на экранизацию продал за несколько миллионов долларов компании Endeavor Content.
 

Скандальная книга о Белом доме Трампа станет основой для сериала

 

Несмотря на то, что многие могли никогда не слышать этого названия, но компания является подразделением дочерних корпораций IMG и William Morris Endeavor. Вулф будет выступать в качестве исполнительного продюсера и намерен тесно работать над проектом в сотрудничестве с BBC и Channel 4. Стоит отметить, что книга «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа» в свет вышла 5 января и спустя короткий срок стала настоящим бестселлером. На данный момент издание продается уже в 32 странах по всему миру.
 
Bloomberg утверждают, что Вулф выручил на продажах уже, по наиболее скромным предположениям, 1 миллион долларов. В книге содержится масса компромата, собранного на действующего президента США Дональда Трампа, а также членов его семьи.
 
Глава государства уже отреагировал на книгу, но никого не удивил, ведь в очередной раз стал оскорблять автора на манер несовершеннолетних пользователей интернета, называя автора «полным неудачником, лжецом и выдумщиком», который выдумал истории для продаж своей «скучной книжонки».

Николай Офицеров
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