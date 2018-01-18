Discovery снимает фильм о заброшенной телебашне Екатеринбурга

По словам рабочих, которые ведут земляные работы возле заброшенной телебашни, два дня назад там работала съемочная группа канала Discovery. Возможно, операторы и журналисты подготавливают кинокартину о предстоящем сносе данной огромной конструкции.
Позже был подтвержден факт ведения начальных разрушительных работ, в данное время там проходит установка ограждения телебашни, создание новых постов охраны, планировка строительной площадки и обустройство земляной насыпи. Данные, что на территории объекта присутствовала съемочная бригада Discovery, не подтвердилась. Представители телеканала в Москве отметили невозможность комментирования ситуации.
Телебашню хотят снести до старта футбольного мундиаля. На ее место появится ледовая площадка для ХК "Автомобилист". На Уралмаше построят новую вышку высотой в 236 метров.