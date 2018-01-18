Discovery снимает фильм о заброшенной телебашне Екатеринбурга

Известный телеканал Discovery снимет фильм о телебашне Екатеринбурга. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявления строителей объекта.

Никита Готский

По словам рабочих, которые ведут земляные работы возле заброшенной телебашни, два дня назад там работала съемочная группа канала Discovery. Возможно, операторы и журналисты подготавливают кинокартину о предстоящем сносе данной огромной конструкции.Позже был подтвержден факт ведения начальных разрушительных работ, в данное время там проходит установка ограждения телебашни, создание новых постов охраны, планировка строительной площадки и обустройство земляной насыпи. Данные, что на территории объекта присутствовала съемочная бригада Discovery, не подтвердилась. Представители телеканала в Москве отметили невозможность комментирования ситуации.Телебашню хотят снести до старта футбольного мундиаля. На ее место появится ледовая площадка для ХК "Автомобилист". На Уралмаше построят новую вышку высотой в 236 метров.