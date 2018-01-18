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| | Discovery снимает фильм о заброшенной телебашне Екатеринбурга

Discovery снимает фильм о заброшенной телебашне Екатеринбурга

Сегодня, 12:20
Известный телеканал Discovery снимет фильм о телебашне Екатеринбурга. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявления строителей объекта.

Discovery снимает фильм о заброшенной телебашне Екатеринбурга

 

По словам рабочих, которые ведут земляные работы возле заброшенной телебашни, два дня назад там работала съемочная группа канала Discovery. Возможно, операторы и журналисты подготавливают кинокартину о предстоящем сносе данной огромной конструкции.

Позже был подтвержден факт ведения начальных разрушительных работ, в данное время там проходит установка ограждения телебашни, создание новых постов охраны, планировка строительной площадки и обустройство земляной насыпи. Данные, что на территории объекта присутствовала съемочная бригада Discovery, не подтвердилась. Представители телеканала в Москве отметили невозможность комментирования ситуации.

Телебашню хотят снести до старта футбольного мундиаля. На ее место появится ледовая площадка для ХК "Автомобилист". На Уралмаше построят новую вышку высотой в 236 метров.
Никита Готский
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