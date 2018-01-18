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| | На Украине запретили показ фильма "Матильда"

На Украине запретили показ фильма "Матильда"

Сегодня, 11:07
На Украине наложили вето на демонстрацию киноленты "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя по телевидению и в кинотеатрах. Киев не оценил исторический фильм про Русскую империю времен правления Николая II.

На Украине запретили показ фильма "Матильда"

 

Верховная Рада Украины опубликовала на своём интернет-портале указ о запрете показа фильма "Матильда", аргументируя такое решение тем, что в съемках участвовал музыкант, который находится в "черном списке". Дмитрию Капранову, эксперту совета Госкино Украины, задали вопрос, почему из-за одного музыканта всей стране отказали в просмотре долгожданной киноленты. Тот заявил, что люди, входящие в "черный список", создают угрозу национальной безопасности Украины, поэтому эти картины не должны демонстрироваться её жителям.

Кинокартина "Матильда" режиссера Алексея Учителя, рассказывает о судьбе русской балерины Матильды Кшесинской и Императора Николая II, который был в нее влюблен.
Пелагея Лебединская
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