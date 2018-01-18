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| | Гитарист «Чайфа» обвинил Шнурова в причинении вреда рок-музыке

Гитарист «Чайфа» обвинил Шнурова в причинении вреда рок-музыке

Сегодня, 09:38
Гитарист одной из главных рок-групп России «Чайф» Владимир Бегунов выступил с обвинениями в адрес российского рок-музыканта, лидера группы «Ленинград» и заявил, что Шнуров наносит отечественной рок-музыке существенный вред. По мнению Бегунова, его коллега страдает примитивизмом и свел границы музыки до рингтона.
 

Гитарист «Чайфа» обвинил Шнурова в причинении вреда рок-музыке

 

«Если раньше мы, как и другие рок-музыканты, думали, в первую очередь альбомами, то сейчас все благодаря Шнурову пришли к тому, что особо стараться не надо, ведь достаточно и обычного рингтона. Главное, регулярно людей посылать. Второй вариант рингтон. Не хорошо это, ой как нехорошо», - утверждает Бегунов, давая интервью одной из латвийских радиостанций.
 
Также у гитариста «Чайф» также решили спросить о том, верит ли он в смерть рок-музыки, на что тот ответил категоричным «нет». По его мнению, каждые десять лет объявляют о том, что соответствующий жанр мертв, но пока что все хорошо и переживать не о чем.
 
Как известно, в 2016 году Екатеринбург отметил 30 лет со дня рождения свердловского рок-клуба. На данном концерте солист «Чайфа» Владимир Шахрин сделал признание о том, что «на протяжении 30 лет валяет дурака».

Николай Офицеров
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