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| | Составлен список фильмов 2018 года

Составлен список фильмов 2018 года

Вчера, 22:54
Список фильмов зимы 2018 богат многими жанрами. Судя по трейлерам фильмы довольно интересные.

Составлен список фильмов 2018 года

 

"Астрал 4:Последний ключ": Сценаристы считают, что экранизируемые ужасы могут произойти наяву. Сюжет фильма основа на мёртвых существах из другого мира, которые проникли в дом к экстрасенсу. Герою будет сложно противостоять в этой схватке. Только лишь посмотрев данный фильм можно узнать, кто победил в этой битве.


"Темные времена": Фильм посвящен великому английскому политику Уинстону Черчиллю. В роли режиссёра на сей раз стал Джо Райт. Черчилль должен решить проблему массового масштаба. Главному герою придётся поднять войско против Гитлера. На кону всё или ничего. Следующий в списке стоит фильм "Скиф": Русский кинематограф не спит и также делает замечательные фильмы. На этот раз русский режиссёр Рустам Мосафира уделил внимание скифам. Главным героем стал Александр Кузнецов, которому придется спаси свою семью из беды.


Также стоит упомянуть и такое произведение кинематографа, как "Приключения Паддингтона 2": Мишка, который очень любит читать, попадает в очередную авантюру. Он хотел заработать денег для покупки новой книги, но что-то пошло не так…После идеи с приобретением медведь попадает в неприятности. Судя по всему, попадает под следствие.

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