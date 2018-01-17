Составлен список фильмов 2018 года

Список фильмов зимы 2018 богат многими жанрами. Судя по трейлерам фильмы довольно интересные.

"Астрал 4:Последний ключ": Сценаристы считают, что экранизируемые ужасы могут произойти наяву. Сюжет фильма основа на мёртвых существах из другого мира, которые проникли в дом к экстрасенсу. Герою будет сложно противостоять в этой схватке. Только лишь посмотрев данный фильм можно узнать, кто победил в этой битве.





Фильм посвящен великому английскому политику Уинстону Черчиллю. В роли режиссёра на сей раз стал Джо Райт. Черчилль должен решить проблему массового масштаба. Главному герою придётся поднять войско против Гитлера. На кону всё или ничего. Следующий в списке стоит фильм

"Скиф":

Русский кинематограф не спит и также делает замечательные фильмы. На этот раз русский режиссёр Рустам Мосафира уделил внимание скифам. Главным героем стал Александр Кузнецов, которому придется спаси свою семью из беды.





"Темные времена":Также стоит упомянуть и такое произведение кинематографа, как "Приключения Паддингтона 2": Мишка, который очень любит читать, попадает в очередную авантюру. Он хотел заработать денег для покупки новой книги, но что-то пошло не так…После идеи с приобретением медведь попадает в неприятности. Судя по всему, попадает под следствие.