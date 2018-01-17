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| | Олдмен вернется на российские экраны в образе Черчилля

Олдмен вернется на российские экраны в образе Черчилля

Вчера, 22:13
Британский актер Гэри Олдмен, известный как «актер с тысячью лиц», предстанет перед российским зрителем в образе политика Уинстона Черчилля в кинокартине «Темные времена». Дата выхода фильма в РФ – 18 января 2018 года.

Олдмен вернется на российские экраны в образе Черчилля

 

С 18 января нынешнего года британский актер Гэри Олдмен предстанет перед российским зрителем в новом для себя образе политика Уинстона Черчилля в биографической драме «Темные времена». Режиссером фильма стал Джо Райт. Кинокартина расскажет историю жизни «величайшего британца всех времен» Уинстона Черчилля. В фильме политик показан в период своего нахождения в качестве руководителя Британии во время начала Второй Мировой войны.

 
 
 
Иностранные критики, ознакомившиеся с лентой, пророчат Олдмену Оскар за отличную актёрскую работу. Сам же исполнитель главной роли «Темных времен», известный как «актер с тысячью лиц», назвал роль Черчилля наиболее сложной за всю свою карьеру. По словам Олдмена, в кресле гримера ему пришлось провести 200 часов для наложения грима, а кроме того приходилось надевать специальный костюм, визуально увеличивающий вес.

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