Олдмен вернется на российские экраны в образе Черчилля

С 18 января нынешнего года британский актер Гэри Олдмен предстанет перед российским зрителем в новом для себя образе политика Уинстона Черчилля в биографической драме «Темные времена». Режиссером фильма стал Джо Райт. Кинокартина расскажет историю жизни «величайшего британца всех времен» Уинстона Черчилля. В фильме политик показан в период своего нахождения в качестве руководителя Британии во время начала Второй Мировой войны.
Олдмен вернется на российские экраны в образе ЧерчилляВчера, 22:13
Последний шарж Уинстона Черчилля продадут на аукционе за 150 тысяч фунтов. Скетч был нарисован карикатуристом Герольдом Скарфом в 1946 году, незадолго до
Зарубежные СМИ сообщают, что наследники бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля предложили государству в качестве налога на наследство 38 картин,
В субботу скончалась младшая дочь Уинстона Черчилля леди Мэри Соамс. Пока что сведений о том, где она будет захоронена и когда состоится прощальная церемония