В Белоруссии впервые показали кинофильм «Выше неба»

В Белоруссии прошел премьерный показ в кинотеатре молодежной драмы «Выше неба». Право на трансляцию киноленты, снятой еще пять лет назад, кинокомпания «БезБуслоу Артс» приурочила премьеру к своей пятой годовщине. На этой почве у компании возникали конфликты с фирмой заказчика – ПРООН.

Дарья Светозарова

Мировая премьера картины состоялась еще в 2013 году в Нью-Йорке. Творение режиссеров Андрея Курейчика и Дмитрия Маринина получило высокую оценку со стороны знаменитого режиссера Софии Копполы. После триумфа картина, снятая на средства Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, была показана в десяти странах мира, в том числе на Украине и в России. Однако белорусы увидели «Выше неба» впервые. Отмечается, что причиной этого стали недоразумения между творческой группой картины и представителями белорусского офиса ПРООН.Режиссер картины Дмитрий Маринин заявил, что все противники драмы или ушли сами, или были уволены. В «БезБуслоу Артс» подчеркивают, что снимают по формуле «о белорусах, для белорусов и белорусами». Скоро в прокат может выйти фильм еще одного белорусского режиссера Ильи Финевича-Сокуро «Ограбление по-белорусски».