Кошмар: Обнаженную Алису Фрейндлих попросили на выход

Знаменитая актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на проблемы со сном. Выяснилось, что знаменитая Людмила Прокофьевна из «Служебного романа» страдает ночными кошмарами, которые все время повторяются.

Дарья Светозарова

Несмотря на большой список сыгранных ролей – Алиса Бруновна вступила на актерскую стезю в 1955 году – перед каждой новой ролью ее охватывает страх того, что она провалится или не сыграет настолько хорошо, как запланировала. Это постоянное волнение и вызвало у нее дисфункцию сонных ритмов – нарушения сна. Практически каждую ночь актрисе снится один и тот же кошмар – она сидит в гримерке обнаженная, а ей говорят, что пора выходить на сцену. Еще одним частым кошмаром для нее является зрелище, когда зрители уходят из зала прямо посреди премьеры.Отмечается, что в реальности такого ни разу не было. Единственных «грех» Фрейндлих - частые опоздания, но и от этого недостатка она избавилась после тщательной работы над собой. Психологи дали актрисе совет – разобраться в своих страхах, которые питают подсознание и становятся источником кошмарных сновидений. Специалисты считают, что если страхи в реальности необоснованы, то и кошмары скоро прекратятся, едва сновидец это осознает.