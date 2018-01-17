Кошмар: Обнаженную Алису Фрейндлих попросили на выход

Несмотря на большой список сыгранных ролей – Алиса Бруновна вступила на актерскую стезю в 1955 году – перед каждой новой ролью ее охватывает страх того, что она провалится или не сыграет настолько хорошо, как запланировала. Это постоянное волнение и вызвало у нее дисфункцию сонных ритмов – нарушения сна. Практически каждую ночь актрисе снится один и тот же кошмар – она сидит в гримерке обнаженная, а ей говорят, что пора выходить на сцену. Еще одним частым кошмаром для нее является зрелище, когда зрители уходят из зала прямо посреди премьеры.
Отмечается, что в реальности такого ни разу не было. Единственных «грех» Фрейндлих - частые опоздания, но и от этого недостатка она избавилась после тщательной работы над собой. Психологи дали актрисе совет – разобраться в своих страхах, которые питают подсознание и становятся источником кошмарных сновидений. Специалисты считают, что если страхи в реальности необоснованы, то и кошмары скоро прекратятся, едва сновидец это осознает.