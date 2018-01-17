Египетские археологи объявили о начале раскопок гробницы супруги Тутанхамона

Египетские археологи сообщили, что они начали раскапывать гробницу супруги Тутанхамона и дочери Нефертити Анхесенамон. Исследователи работают в Долине Царей, где находиться много гробниц и других египетских фараонов.

Один из самых известных египетских археологов Захи Хавасс рассказал в сети, что группа исследователей получила разрешение на раскопки гробниц в Долине Царей. Там, по предварительным данным, может находиться место захоронения жены одного из самых загадочных фараонов Египта Тутанхамона.Изначально ученые провели исследование с помощью радиоволн, благодаря которому обнаружили вход в гробницу на глубине пяти метров. Тогда данные были опубликованы, но разрешение на дальнейшие раскопки не было получено. Только со временем власти страны, изучив детально отчет археологов, дали добро на работу в Долине Царей.Тутанхамон сын фараона Аменхотепа, который провозгласил себя верховным божеством. Его жизнь очень загадочная, так как молодой царь погиб при загадочных обстоятельствах в 20 лет. Он был связан узами брака с царицей Анхесенамон, которая так же приходилась ему сестрой по линии отца. После смерти Тутанхамона, его жена на протяжении нескольких лет правила Египтом, выйдя замуж за жреца Эйе. Именно возле гробницы последнего археологи будут искать останки Анхесенамон.