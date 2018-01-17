В США умер режиссер «Полицейской академии»

14 января в США умер режиссер фильма «Полицейская академия» Хью Уилсон в возрасте 74 лет. Сценарист ушел из жизни в собственном жилище после продолжительной болезни. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Уилсон осуществлял многие проекты и является создателем ряда сериалов, получивших признание публики. Наибольшую известность режиссер получил после выхода в свет картины «Полицейская академия». Первая часть этого фильма стала чрезвычайно популярной. Сценарист долго работал над созданием данной ленты. Уилсону пришлось полностью изменить первоначальный сюжет, и игра стоила свеч. «Полицейская академия» завоевала сердца многих зрителей, не оставив равнодушным никого, независимо от возраста и географического расположения.Первый раз картину показали в 1984 году. На съемки потратили 3,8 млн долларов США. Множество человек наблюдали за приключениями забавных полицейских, каждый из которых имел свои особенности и обладал определенными талантами. В первый год фильм стал самым кассовым, оставив позади всех конкурентов. На протяжении десятилетия выходили новые версии «Полицейской академии», но к этим сериям Уилсон не имел никакого отношения.