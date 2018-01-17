Жириновский исполнит роль Фамусова в «Горе от ума»

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский решил попробовать свои силы на лицедейском поприще. Он будет участвовать в постановке пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова. Представление дадут в театре «Школа современной пьесы».

Дарья Светозарова

Пресс-представители театра сообщили, что лидеру ЛДПР доверили одну из ключевых ролей – политик сыграет Фамусова. Владимир Вольфович выступит в роли Фамусова всего единожды – 18 января. Отмечается, что это будет не первый театральный опыт депутата. Ранее ему уже довелось выступить на подмостках в пьесе-импровизации «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Однако тогда Жириновский появился в эпизоде, да и играл самого себя.Теперь же политику доверили амплуа, в котором ранее выступали знаменитые актеры. Роль Фамусова считается одной из самых значимых в русском классическом репертуаре.