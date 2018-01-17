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| | Жириновский исполнит роль Фамусова в «Горе от ума»

Жириновский исполнит роль Фамусова в «Горе от ума»

Сегодня, 13:21
Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский решил попробовать свои силы на лицедейском поприще. Он будет участвовать в постановке пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова. Представление дадут в театре «Школа современной пьесы».

Жириновский исполнит роль Фамусова в «Горе от ума»

 

Пресс-представители театра сообщили, что лидеру ЛДПР доверили одну из ключевых ролей – политик сыграет Фамусова. Владимир Вольфович выступит в роли Фамусова всего единожды – 18 января. Отмечается, что это будет не первый театральный опыт депутата. Ранее ему уже довелось выступить на подмостках в пьесе-импровизации «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Однако тогда Жириновский появился в эпизоде, да и играл самого себя.

Теперь же политику доверили амплуа, в котором ранее выступали знаменитые актеры. Роль Фамусова считается одной из самых значимых в русском классическом репертуаре.
Дарья Светозарова
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