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| | Лоза неуважительно высказался о смерти вокалистки The Cranberries

Лоза неуважительно высказался о смерти вокалистки The Cranberries

Сегодня, 12:02
Российский певец Юрий Лоза и раньше позволял себе довольно противоречивые высказывания относительно западных знаменитостей в мире рок-музыки. Теперь же он решил высказаться о внезапно скончавшейся солистке The Cranberries Долорес О`Риордан. Лоза уверен, однако, песни коллектива «не согревали русской души».
 

Лоза неуважительно высказался о смерти вокалистки The Cranberries

 

Стоит добавить, что О`Риордан ушла из жизни в одном из лондонских отелей 15 января в возрасте 46 лет. Ее тело обнаружили местные работники и сообщили об этом в полицию. Чуть позже информацию подтвердил ее представитель. Как известно, женщина хотела встретиться с хард-рок группой Bad Wolves и записать вместе с ними новую версию культовой композиции Zombie.
 
«Это музыка, которая близка англосаксам. Именно они доминируют сейчас и навязывают всем свое мнение. Мне лично не очень понятно, каким это образом вообще нас касается. Мы же почему-то не обращаем внимания на то, какой корейский или таиландский исполнитель умер. На Востоке они точно собирали больше лайков. Ирландская музыка далека от нас также, как китайская или корейская», - заявил Лоза.
 
Относительно композиции Zombie Лоза заявил, что это просто «раскрученный хит» и не более того. По мнению барда, «там абсолютно другой мелодичный строй, кельтские мотивы» и вообще это другая музыка, которая не может согреть душу русского человека.

Николай Офицеров
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