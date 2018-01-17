Лоза неуважительно высказался о смерти вокалистки The Cranberries

Российский певец Юрий Лоза и раньше позволял себе довольно противоречивые высказывания относительно западных знаменитостей в мире рок-музыки. Теперь же он решил высказаться о внезапно скончавшейся солистке The Cranberries Долорес О`Риордан. Лоза уверен, однако, песни коллектива «не согревали русской души».

Стоит добавить, что О`Риордан ушла из жизни в одном из лондонских отелей 15 января в возрасте 46 лет. Ее тело обнаружили местные работники и сообщили об этом в полицию. Чуть позже информацию подтвердил ее представитель. Как известно, женщина хотела встретиться с хард-рок группой Bad Wolves и записать вместе с ними новую версию культовой композиции Zombie.

«Это музыка, которая близка англосаксам. Именно они доминируют сейчас и навязывают всем свое мнение. Мне лично не очень понятно, каким это образом вообще нас касается. Мы же почему-то не обращаем внимания на то, какой корейский или таиландский исполнитель умер. На Востоке они точно собирали больше лайков. Ирландская музыка далека от нас также, как китайская или корейская», - заявил Лоза.

Относительно композиции Zombie Лоза заявил, что это просто «раскрученный хит» и не более того. По мнению барда, «там абсолютно другой мелодичный строй, кельтские мотивы» и вообще это другая музыка, которая не может согреть душу русского человека.

Николай Офицеров