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| | В Амстердаме нашли две неизвестные работы Ван Гога

В Амстердаме нашли две неизвестные работы Ван Гога

Сегодня, 11:29
В Музее Ван Гога, который находиться в Амстердаме, были найдены две новые, ранее неизвестные,работы одноименного художника. Ранее авторы картин считались неизвестными.

В Амстердаме нашли две неизвестные работы Ван Гога

 

В Голландии сообщили о новом открытии. Как оказалось, два рисунка, которые хранились в архивах музеев, были написаны одним из самых известных художников мира Винсентом Ван Гогом. Речь идет о картинах «Холм на Монмартре с каменоломней», написанной в 1886 году, и «Холм на Монмартре» написанной в том же году.

В Амстердаме нашли две неизвестные работы Ван Гога

 

В Амстердаме нашли две неизвестные работы Ван Гога

 

Обнаружить авторство удалось не сразу. Картины не свойственны основному направлению деятельности Ван Гога. Только после длительной разборки тематики картин, их стилистики и материалов, используемых для него, стало ясно, что они принадлежат голландскому живописцу.

Сейчас оба его шедевры переданы в музей Уильяма Сингера, который находиться в городе Ларен.

В службе музея также сообщают, что шедевры Ван Гога были написаны, вероятнее всего, в Антверпене и Париже. Именно в то время художник занимался поиском собственного стиля и направления.
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