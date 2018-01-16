Дочь Валерии разрыдалась, потеряв нос под гипнозом

Дочь известной певицы Валерии лишилась носа, что даже рыдала на диване. Анна Шульгина приняла участие в шоу «Звёзды под гипнозом», где была в трансе.

В феврале стартует новое шоу «Звёзды под гипнозом» на Первом канале. Ведущим программы станет Максим Галкин. Название шоу наталкивает на мысль об очередных "экстрасенсах", но проект задумывался в юмористическом жанре, без медиумов, магов и ведьм. На съемочной площадке звёзд гипнотизировали и внушали различные ситуации. В этот раз в рамках шоу организаторы "лишали" гостей носа под гипнозом.Помимо Анны Шульгиной были и другие звезды с «потерянным носом». Актриса Галина Данилова искала свой нос, находясь в ужасе от происходящего. Когда звезда нашла нос у нее никак не получалось его вернуть на место, будто "деталь" не её. Сати Казанова вовсе испугалась смотреть на себя.Мастером гипноза стал Иса Багиров, именно он вводил звезд в состояние транса. До этого он принимал уже участия во многих шоу.Мнение зрителей было различным. Одни считали, что это довольно интересно. Другие считали, что это очередная постановка и одурачивание народа. В каждом выпуске будет около десяти звёзд.