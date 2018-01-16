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| | Путин назначил Голодец ответственной за итальянские культурные мероприятия в РФ

Путин назначил Голодец ответственной за итальянские культурные мероприятия в РФ

Вчера, 19:20
На совещании главы России с членами правительства президент Владимир Путин назначил вице-премьера страны Ольгу Голодец ответственной за проведение итальянских культурных мероприятий в Петербурге. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

Путин назначил Голодец ответственной за итальянские культурные мероприятия в РФ

 

Ольга Голодец рассказала, насколько восторженно публика встретила «Русские сезоны» в Риме. Зал рукоплескал, зрители пришли в восторг из-за выступлений. Когда делегация из РФ пыталась достать дополнительные десять билетов у них не получилось это сделать, так как все разрешительные документы распродали. 14 января в Риме состоялся концерт с произведениями Петра Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра. По словам Голодец, присутствующие в зале признали, что они никогда ранее не слышали такой потрясающей музыки. По мнению вице-премьера РФ, Рим готов развивать культурное сотрудничество с Москвой по всем направлениям.

Путин рекомендовал Голодец лично проконтролировать процесс приема итальянских представителей в Петербурге. В Северной столице России состоится культурная программа для гостей из Рима, все должно пройти на высочайшем уровне. «Русские сезоны» в Италии продлятся до конца текущего года.
Домбровский Сергей
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