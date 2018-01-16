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| | Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова прибудет в Читу с концертом

Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова прибудет в Читу с концертом

Вчера, 19:01
Евгения Смольянинова, певица, композитор и актриса, посетит Забайкальский край для выступления в конце текущего месяца. Об этом проинформировал официальный портал минкульта по региону.

Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова прибудет в Читу с концертом

 

Заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Смольянинова выступит в Забайкальской краевой филармонии в Чите 23 января с программой «В лунном сиянии». Артистка исполнит деревенские романсы, а также композиции на стихотворения известных поэтов. В рамках выступления актриса расскажет о своем творческом пути, а также о перипетиях жизни. Следует отметить, что Евгения Смольянинова является обладателем многих премий, среди которых «Национальное достояние России», орден «Святой княгини Ольги» и другие.

Стоимость посещения концерта в Чите варьируется от 300 до 700 рублей. Приобрести билеты можно в кассах или на сайте минкульта по региону.
Виктория Озерова
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