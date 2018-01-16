Дочь Синди Кроуфорд и Лагерфельд выпустят модную одежду

16-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер и знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд выпустят новую коллекцию модной одежды. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Кайя Гербер проявляет большой интерес к моде. Девушка интересуется новинками и предлагает различные идеи, которые поддерживает Лагерфельд. По словам дизайнера, молодая модель является для него настоящей музой, вдохновляющей на великие свершения. В коллекцию Karl x Kaia Collection войдут солнцезащитные очки, ювелирные украшения, женская одежда и обувь. Кайя Гербер уже два раза пробовала свои силы в показе для Channel, поэтому никто не удивился новому творческому союзу.Карл Лагерфельд является немецким модельером и фотографом. В 1974 году он основал собственную компанию, а до этого прославился в знаменитых стильных домах Европы. Приобрести вещи из коллекции Лагерфельда и Гербер можно будет в сентябре этого года на сайте karl.com и в магазинах Karl Lagerfeld. Дизайнер обещает удивить ценителей оригинальной одеждой.