В омской колонии строгого режима прошло шоу "Голос"Сегодня, 14:56
По сообщению ГУ МВД России, в Приморье молодого педофила осудили на 12 лет колонии строгого режима по факту совершения насилия в отношении 12-летнего
В Томске в колонии строгого режима обвалилась стена ограждения, которое отделяло режимное учреждение от жилых домов. В результате произошедшего пострадавших и
Стало известно, что один из местных жителей Ханской получит двенадцать с половиной лет колонии строгого режима за совершение преступления против половой