В омской колонии строгого режима прошло шоу "Голос"

Довольно нестандартный метод воспитания был выбран администрацией колонии строгого режима в Омске. Местным арестантам было предложено поучаствовать в собственном аналоге шоу «Голос».

Шоу проходит уже второй год подряд и вскоре, безусловно, получит статус традиционного. Конкурсанты исполняли песни собственного сочинения, а также различные композиции всем известных эстрадных певцов. Лучшего из них предстояло выбрать членам ответственного жюри, в состав которого входили представители администрации колонии, а также члены попечительского совета.

«На этом конкурсе мы смогли наглядно убедиться в том, что в колонии жанр вокального искусства находится на весьма серьезном уровне. Некоторые представленные композиции, я уверен, не стыдно было бы выставить даже на телевизионной версии «Голос». Я искренне желаю конкурсантам дальнейших творческих успехов», - заявил председатель попечительного совета колонии Андрей Яковенко.

Николай Офицеров