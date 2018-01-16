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От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В омской колонии строгого режима прошло шоу "Голос"

В омской колонии строгого режима прошло шоу "Голос"

Сегодня, 14:56
Довольно нестандартный метод воспитания был выбран администрацией колонии строгого режима в Омске. Местным арестантам было предложено поучаствовать в собственном аналоге шоу «Голос».
 

В омской колонии строгого режима прошло шоу "Голос"

 

Шоу проходит уже второй год подряд и вскоре, безусловно, получит статус традиционного. Конкурсанты исполняли песни собственного сочинения, а также различные композиции всем известных эстрадных певцов. Лучшего из них предстояло выбрать членам ответственного жюри, в состав которого входили представители администрации колонии, а также члены попечительского совета.
 
«На этом конкурсе мы смогли наглядно убедиться в том, что в колонии жанр вокального искусства находится на весьма серьезном уровне. Некоторые представленные композиции, я уверен, не стыдно было бы выставить даже на телевизионной версии «Голос». Я искренне желаю конкурсантам дальнейших творческих успехов», - заявил председатель попечительного совета колонии Андрей Яковенко.

Николай Офицеров
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