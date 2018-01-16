Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | В «Одноклассниках» объявили номинантов «Чартовой дюжины – 2018»

В «Одноклассниках» объявили номинантов «Чартовой дюжины – 2018»

Сегодня, 15:01
В популярной социальной сети «Одноклассники» было начато официальное голосование, которое определит судьбу кандидатов престижной премии под названием «Чартова дюжина».

В «Одноклассниках» объявили номинантов «Чартовой дюжины – 2018»

 

Уже сейчас все желающие могут присоединиться к онлайн-голосованию и помочь своему кумиру заполучить столь желанную музыкальную премию. В этот раз среди номинантов представлены такие известные исполнители как: Земфира, группы «Би-2» и «Ленинград», Баста и даже Oxxxymiron. В случае отсутствия аккаунта в социальной сети «Одноклассники» все поклонники, желающие поддержать своих кумиров, могут отдать за них свой голос на официальном сайте «Чартовой дюжины».

Свой голос за выбранного исполнителя, или же музыкальную группу можно будет отдать не чаще, чем один раз в 24 часа. Все номинанты посоревнуются за престижную музыкальную премию, которой будут награждены исполнители в восьми разных номинациях.
Александр Вест
Новости по теме
Земфира может получить две награды юбилейной «Чартовой дюжины»
Земфира может получить две награды юбилейной «Чартовой дюжины»

Певица Земфира может получить целых две премии юбилейной «Чартовой дюжины». Мероприятие пройдет 23 февраля в СК «Олимпийский».

Закончилось голосование за номинантов
Закончилось голосование за номинантов "Чартовой дюжины"

Сегодня ночью закончился прием голосов за номинантов премии «Чартова дюжина». Организаторы начали считать полученные данные, а в четверг уже объявят результаты.

В США объявят номинантов музыкальной премии Grammy
В США объявят номинантов музыкальной премии Grammy

Сегодня в США объявят номинантов на престижную музыкальную премию Grammy. Среди вероятных кандидатов на получение награды за лучший альбом, по версии экспертов

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости