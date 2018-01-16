В «Одноклассниках» объявили номинантов «Чартовой дюжины – 2018»

В популярной социальной сети «Одноклассники» было начато официальное голосование, которое определит судьбу кандидатов престижной премии под названием «Чартова дюжина».

Александр Вест

Уже сейчас все желающие могут присоединиться к онлайн-голосованию и помочь своему кумиру заполучить столь желанную музыкальную премию. В этот раз среди номинантов представлены такие известные исполнители как: Земфира, группы «Би-2» и «Ленинград», Баста и даже Oxxxymiron. В случае отсутствия аккаунта в социальной сети «Одноклассники» все поклонники, желающие поддержать своих кумиров, могут отдать за них свой голос на официальном сайте «Чартовой дюжины».Свой голос за выбранного исполнителя, или же музыкальную группу можно будет отдать не чаще, чем один раз в 24 часа. Все номинанты посоревнуются за престижную музыкальную премию, которой будут награждены исполнители в восьми разных номинациях.