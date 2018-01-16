Нет кинотеатров: В Саудовской Аравии впервые за последние 35 лет показали фильм

13 января жители Саудовской Аравии первый раз за последние 35 лет увидели фильм. В населенном пункте Джидда на берегу Красного моря показали мультик «Эмоджи». Сведения об этом распространяет информационное агентство Reuters.

Домбровский Сергей

Для того, чтобы показать ленту, пришлось делать рукотворное сооружение и натягивать тент, так как кинотеатров в Саудовской Аравии нет. Помимо «Эмоджи» зрители увидели анимационный юмористический фильм «Капитан Подштанник». Люди обрадовались этому зрелищу, смеялись и хлопали в ладоши при забавных шутках героев картины. В Саудовской Аравии запретили показ лент в конце 80-х годов XX века после прихода к власти консерваторов, славящих традиции прошлого. Граждане ехали в соседний Бахрейн, дабы насладиться просмотром фильмов, теперь у них появилась возможность смотреть художественные картины дома.В 2017 году управлять государством стал принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Этот человек обещал коренным образом изменить мышление жителей страны. В державе планируют реализовать реформы. К 2030 году хотят построить 300 кинотеатров.