Путин поздравил Василия Ланового с 84-летием

Известный отечественный актёр кино и театра Василий Лановой получил торжественные поздравления с 84-летием от президента РФ Владимира Путина.

Александр Вест

В обращении к Лановому российский президент отметил, что с его именем связаны столь яркие моменты отечественного кинематографа и театра, в которых Василию удалось сыграть незабываемые, самобытные и талантливые роли. Лановой удостоился первой театральной премии ещё в 1951 году, когда ему довелось сыграть в спектакле под названием «Аттестат зрелости», который поставила в то время Лия Гераскина. Среднюю школу знаменитость окончил с золотой медалью.Дебют в кинематографе для Василия Ланового состоялся в 1954 году, когда он сыграл в художественном фильме «Аттестат зрелости». Наибольшую известность актеру принесла роль в картине под названием «Офицеры», которая увидела свет в 1971 году.