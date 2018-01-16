16 января является Всемирным днём группы «The Beatles»

16 января многочисленные фанаты легендарной группы под названием «The Beatles» отмечают ежегодный день любимого музыкального коллектива. В этот день ещё в 1957 состоялось торжественное открытие клуба Cavern в Ливерпуле, где впервые выступили «жуки».

Александр Вест

Ежегодно в этот день поклонники «The Beatles» вспоминают и чествуют легендарных музыкантов, которые совершили революцию, став одними из самых успешных исполнителей в истории музыки. Когда Джордж Харрисон присоединился к своим коллегам в группе, ему было всего лишь 16 лет. А всемирно известный музыкант Джонн Леннон, входивший в состав группы, ещё до основания «The Beatles» образовал собственный музыкальный коллектив со своими приятелями из школы под названием The Quarrymen.Также не многие фанаты знают, что всемирно известного участника музыкального коллектива Ринго Стара на самом деле звали Ричардом Старки. «The Beatles» стала первой группой, выступление которой транслировалось компанией BBC по всему миру с использованием спутника.