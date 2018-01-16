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| | Загадочная смерть солистки The Cranberries Долорес О’Риордан: Узнаем ли мы правду?

Загадочная смерть солистки The Cranberries Долорес О’Риордан: Узнаем ли мы правду?

Сегодня, 09:13

Настоящим шоком для фанатов рок-музыки стали новости о том, что не стало вокалистки группы The Cranberries. Более того. Пока что причины ее смерти остаются неизвестными, что еще больше тревожит миллионы поклонников по всему миру. Пока что сложно сказать, сможем ли мы узнать, что повлекло смерть Долорес О`Риордан, однако фанаты не теряют надежды, хоть и догадываются, что причиной всему – проблемы со здоровьем.

 

Загадочная смерть солистки The Cranberries Долорес О’Риордан: Узнаем ли мы правду?

 

 

Одним из первых помимо членов семьи и коллег по группе, свою горечь об утрате высказал президент Ирландии Майкл Хиггинс. В своем открытом заявлении он заявил о том, что утрата такого таланта – это большой удар для всей ирландской поп и рок-музыки.

 

«С огромной печалью я узнал о смерти Долорес О’Риордан. Она вместе с The Cranberries смогли оказать колоссальное влияние на развитие рок и поп-музыки по всей Ирландии и по всему миру, потому меня каждый раз пробирала гордость от того, что я знаком с группой лично, а также с самой О`Риордан. До сих пор помню, как мне и Джиму Кемми (член парламента – прим. ред.) было приятно узнавать об их успехах», - заявил Хиггинс, подчеркнув, что смерть О`Риордан стала большой потерей для ее семьи и всех тех, кто поддерживал музыку в Ирландии.

 

Скончалась О’Риордан при пока не установленных обстоятельствах в Лондоне, где она планировала записывать новую песню The Cranberries. Тело женщины было найдено в отеле «Хилтон». Смерть певицы названа «необъяснимой», потому полиция на данный момент устанавливает все обстоятельства случившегося.

 

История О’Риордан весьма кинематографична, в хорошем смысле. В 1990 году она работала обычным парикмахером и потеряла всякую надежду на то, что сможет делать то, что ей действительно хочется. В родной Лимерики все знали, что Долорес – это «та девочка, что пишет песни». В результате она увидела объявление о поисках вокалистки, которое и определило дальнейшую судьбу девушки, как суперзвезды рок-музыки.

 

Загадочная смерть солистки The Cranberries Долорес О’Риордан: Узнаем ли мы правду?

 

Пожалуй, из всего записанного The Cranberries материала наибольшую известно им принесла композиция Zombie, которая вошла во второй номерной альбом группы, вышедший в свет в 1994 году и был посвящен терактам Ирландской республиканской армии, что произошли в Великобритании. О’Риордан там поет довольно проникновенные строчки о том, как насилие вызывает «невероятную тишину».

 

Как известно, в 2003 году, решив официально не объявлять о распаде, участники коллектива полностью сосредоточились на своих сольных проектах. Однако после долгого метания среди разных огней они снова собрались вместе в студии спустя шесть лет и существовали до сих пор. Однако на данный момент остается невыясненным, какая судьба коллектива. Фанаты настаивают на том, что на этом следует поставить, хоть и трагическую, но точку, ведь без голоса Долорес О’Риордан The Cranberries представить невозможно.


Николай Офицеров
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