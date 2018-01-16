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| | Продажи альбомов The Cranberries после смерти Долорес О`Риордан взлетели на 900 000%

Продажи альбомов The Cranberries после смерти Долорес О`Риордан взлетели на 900 000%

Сегодня, 08:41
Внезапная кончина Долорес О`Риордан солистки ирландской рок-группы The Cranberries взметнула продажи альбомов коллектива во всех магазинах более чем на 900 000%. В особенности, это касается сборника главных хитов Something Else.
 

Продажи альбомов The Cranberries после смерти Долорес О`Риордан взлетели на 900 000%

 

Как стало известно накануне знаменитая вокалиста в возрасте 46 лет скончалась в номере отеля Hilton. Она приехала в Лондон, чтобы записывать новую композицию. Что же случилось потом до сих пор не установлено. Полиция пока не может объяснить, что случилось со знаменитостью, однако близкие к ней источники отмечают, что фронвумен The Cranberries испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Буквально летом были отменены 15 концертов из европейского тура певицы.
 
Тем не менее, ее преждевременный уход из жизни стал настоящим шоком для членов ее семьи, а также миллионов поклонников и коллег по музыкальному цеху. Свои соболезнования по этому поводу уже высказали президент Ирландии, а также участники Duran Duran, которые признаются, что подавлены после этой печальной новости. Мэр ее родного города Лимерики утверждает, что после того, как узнал о случившемся, не мог выйти из своего автомобиля на протяжении нескольких часов.
 
Все фанаты единогласно утверждают, что смерть Долорес это конец The Cranberries, ведь без ее голоса знаменитую рок-группу представить невозможно. Родилась Долорес О`Риордан появилась на свет в 1971 году в Ирландии, как и говорилось выше, в Лемерике. В 1990 году она присоединилась к The Cranberries и за это время записала с ними четыре успешных альбома, однако наибольшую популярность группе принес хит Zombie.

Николай Офицеров
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