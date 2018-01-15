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| | Фильм о любви принца Гарри и Меган Маркл покажут в сети

Фильм о любви принца Гарри и Меган Маркл покажут в сети

Вчера, 21:33
По кабельной сети Lifetime покажут фильм «Гарри & Меган: Королевская история любви». В этой картине расскажут о том, как британский принц познакомился и ухаживал за американской актрисой.

Фильм о любви принца Гарри и Меган Маркл покажут в сети

 

Сейчас ищут участников проекта, способных достойно изобразить героев из сказки о любви. Точная дата выхода ленты не называется. Журналисты неоднократно критиковали принца Гарри, выбравшего себе в спутницы жизни разведенную модель. Представитель королевской крови не слушает советов недоброжелателей и наслаждается жизнью с любимой женщиной. По словам авторов проекта, они хотят показать зрителям развитие отношений принца Гарии и Меган Маркл с самого начала и до свадьбы.

По их мнению, народ с удовольствием узнает о событиях на личном фронте представителя британской королевской династии. Меган Маркл долго в своей жизни полагалась только на собственные силы. Она не сразу достигла успехов в качестве актрисы, но ей удалось стать знаменитой и покорить сердце принца Гарри. Наибольшую известность модели принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
Домбровский Сергей
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