Фильм о любви принца Гарри и Меган Маркл покажут в сети

По кабельной сети Lifetime покажут фильм «Гарри & Меган: Королевская история любви». В этой картине расскажут о том, как британский принц познакомился и ухаживал за американской актрисой.

Домбровский Сергей

Сейчас ищут участников проекта, способных достойно изобразить героев из сказки о любви. Точная дата выхода ленты не называется. Журналисты неоднократно критиковали принца Гарри, выбравшего себе в спутницы жизни разведенную модель. Представитель королевской крови не слушает советов недоброжелателей и наслаждается жизнью с любимой женщиной. По словам авторов проекта, они хотят показать зрителям развитие отношений принца Гарии и Меган Маркл с самого начала и до свадьбы.По их мнению, народ с удовольствием узнает о событиях на личном фронте представителя британской королевской династии. Меган Маркл долго в своей жизни полагалась только на собственные силы. Она не сразу достигла успехов в качестве актрисы, но ей удалось стать знаменитой и покорить сердце принца Гарри. Наибольшую известность модели принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».