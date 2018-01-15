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| | Сексуальные домогательства и пощечина: Ирина Безрукова рассказала об интиме в отечественной киноидустрии

Сексуальные домогательства и пощечина: Ирина Безрукова рассказала об интиме в отечественной киноидустрии

Вчера, 20:04
Актриса Ирина Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах в отечественном кино.

Сексуальные домогательства и пощечина: Ирина Безрукова рассказала об интиме в отечественной киноидустрии

 

К счастью, наш кинематограф не так богат на секс-скандалы, как американская «Фабрика грез», которая в 2017 году погрязла в многочисленных историях домогательств на сексуальной почве, в которых фигурировал режиссер Харви Ванштейн. Но, тем не менее, даже звезды российской киноиндустрии порой оказываются в двусмысленных ситуациях.

Так, бывшая супруга Сергея Безрукова рассказала, что за все время ее работы в кино, подобный случай был единожды, когда она получила от режиссера несколько нескромных намеков относительно их возможных отношений. Ирина, как человек эмоциональный, немедленно вернула незадачливого кинематографиста «с небес на землю» звонкой пощечиной. Мужчина понял, что перегнул палку и свернул тему, причем работа продолжилась и довольно успешно.

Сексуальные домогательства и пощечина: Ирина Безрукова рассказала об интиме в отечественной киноидустрии

 

Сама Ирина рассказала, что специфика съемочного процесса такова, что шутки и комплименты можно услышать регулярно, но мужчины стараются делать их столь аккуратно, что обвинять их в домогательстве не приходит и в голову. Как предположила актриса, связано это даже не столько с воспитанием мужчин, сколько с их нежеланием столкнуться с отказом.

Несмотря на некую атмосферу распущенности, витающую вокруг актерского мира, она, по большей части, надуманная, нежели реальная. Творческие личности, возможно, имеют более обостренную чувствительность, но на площадке они, прежде всего, профессионалы, а не мужчины и женщины.

Сексуальные домогательства и пощечина: Ирина Безрукова рассказала об интиме в отечественной киноидустрии

 

Напомним, что Ирина Безрукова в последнее время часто получает довольно неожиданные роли. Например, в сериале «Лучик» она исполнила роль бесполого «существа», у которого нет желания в себе что-то изменить, и даже цели в жизни. До этого Ирина занималась озвучиванием одной из героинь сериала «Менталист».

По поводу выбора ролей актриса рассказала, что может себе позволить выбирать лучшие роли из тех, которые ей предлагают, так как на неинтересные ей проекты у нее нет желания тратить время. Насчет личной жизни Безрукова довольно откровенно поделилась мыслями о том, что достойного кандидата на роль ее мужчины поблизости у нее сейчас нет. Еще актриса рассказала, что для нее важно выполнять данные ею обещания.
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