Британцы снимут в Санкт-Петербурге документальный фильм о блокаде Ленинграда

В период с 21 по 31 января Петербург посетят журналист Шарлотт Мелвилл и оператор Джеймс Андерсон, которые сотрудничали с телерадиовещательной организацией BBC и каналом Discovery. Они снимут документальный фильм о блокаде Ленинграда во времена ВОВ.

Домбровский Сергей

Британцы вместе со своими коллегами из России встретятся с жителями Петербурга, которые пережили страшные дни, когда фашистские захватчики пытались захватить город на Неве. Беседы с ветеранами лягут в основу документальной ленты о блокаде Ленинграда. Советские граждане мужественно сражались с противником, их волю не смогли сломить нехватка пищи, жестокость врага и постоянные атаки захватчиков.Блокада Ленинграда длилась 872 дня, погибло множество людей. Британские журналисты хотят встретиться с гражданами, оставшимися в живых после этих страшных событий. Создатели проекта ищут добровольцев из Петербурга, готовых сняться в фильме и увековечить свои имена в титрах картины.