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| | Александр Ширвиндт считает, что его дружба с Державиным достойна Книги рекордов Гиннесса

Александр Ширвиндт считает, что его дружба с Державиным достойна Книги рекордов Гиннесса

Вчера, 17:13
В московском Театре Сатиры прошло прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным. Глава театра Александр Ширвиндт заявил со сцены о том, что актер был ему близким другом и их дружба достойна строчки в Книге рекордов Гиннесса, так как продлилась более 72 лет.

Александр Ширвиндт считает, что его дружба с Державиным достойна Книги рекордов Гиннесса

 

Траурное мероприятие посетили очень много людей, в том числе родные, коллеги и поклонники необычайного таланта актера. Среди знаменитостей первой величины были замечены упомянутый выше Ширвиндт, Константин Эрнст, Владимир Матецкий, Вера Алентова, Евгений Герасимов, Владимир Винокур и другие. Ведущим на церемонии прощания выступила актриса Театра Сатиры Алена Яковлева. Со сцены она зачитала ряд соболезнующих телеграмм, направленных первыми лицами государства – Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.
 
Российский лидер выразил свои соболезнования в связи со смертью Державина еще 10 января. Он отмечал, что смерть деятеля – это невосполнимая потерял для всей российской культуры, а также театрального искусств. Похоронен актер будет сегодня же на Новодевичьем кладбище Москвы, где уже лежит его отец. Михаил Державин скончался на 82 году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Он считался одним из старейших, наиболее уважаемых и ведущих актеров Московского академического театра сатиры.
 
Актер будет похоронен сегодня же, на Новодевичьем кладбище в Москве. Здесь же покоится его отец — некогда ведущий актер Вахтанговского театра Михаил Державин. Народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Он являлся одним из старейших ведущих актеров «Московского академического театра сатиры».

Николай Офицеров
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