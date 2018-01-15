Названа дата выхода третей части «Стражей Галактики»

Джеймс Ганн, постановщик фильма «Стражи Галактики», проинформировал, что следующая часть картины выйдет через два года.

Виктория Озерова

В личном микроблоге в соцсети Twitter Джеймс Ганн дал ответ на вопрос одного из почитателей о дате выхода третьего фильма саги «Стражи Галактики». Режиссер объявил, что релиз кинокартины назначен на 2020 год. Также кинодеятель уточнил, что продажа студии 21th Century Fox компании The Walt Disney Company никаким образом не повлияет на выход очередной части фильма. Операция была осуществлена в прошедшем месяце, в связи с чем Disney получил права на несколько серий всемирно известных картин, среди которых «Симпсоны», «Люди Икс» и другие.Напомним, что второй фильм «Стражей Галактики» появился на больших экранах весной прошедшего года. Дебютная картина по мотивам одноименных комиксов Marvel вышла в 2014 году.