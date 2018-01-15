Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Названа дата выхода третей части «Стражей Галактики»

Названа дата выхода третей части «Стражей Галактики»

Вчера, 15:43
Джеймс Ганн, постановщик фильма «Стражи Галактики», проинформировал, что следующая часть картины выйдет через два года.

Названа дата выхода третей части «Стражей Галактики»

 

В личном микроблоге в соцсети Twitter Джеймс Ганн дал ответ на вопрос одного из почитателей о дате выхода третьего фильма саги «Стражи Галактики». Режиссер объявил, что релиз кинокартины назначен на 2020 год. Также кинодеятель уточнил, что продажа студии 21th Century Fox компании The Walt Disney Company никаким образом не повлияет на выход очередной части фильма. Операция была осуществлена в прошедшем месяце, в связи с чем Disney получил права на несколько серий всемирно известных картин, среди которых «Симпсоны», «Люди Икс» и другие.

Напомним, что второй фильм «Стражей Галактики» появился на больших экранах весной прошедшего года. Дебютная картина по мотивам одноименных комиксов Marvel вышла в 2014 году.
Виктория Озерова
Новости по теме
Дэвид Ганн снимет третью часть «Стражей галактики»
Дэвид Ганн снимет третью часть «Стражей галактики»

Дэвид Ганн, режиссер и сценарист, прибыл на конференцию в Москве, чтобы представить вторую часть кинокомиксов о «Стражах Галактики».

Третью часть фильма
Третью часть фильма "Стражи галактики" снимет прежний режиссер

Третью часть популярного фильма "Стражи галактики" снимет прежний режиссер Джеймс Ганн. Об этом представитель киноиндустрии сообщил в Facebook. 

Вин Дизель заявил о сольном фильме Грута из «Стражей галактики»‍
Вин Дизель заявил о сольном фильме Грута из «Стражей галактики»‍

Вин Дизель утверждает, что в ближайшее время кинокомпания Marvel займется съемками сольного фильма о Груте. Киностудия пока не подтвердила эти данные.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости