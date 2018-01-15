Съемочную группу фильма «Скиф» внесли в базу «Миротворца»

Режиссер фильма «Скиф» Рустам Мосафир назвал несусветной глупостью тот факт, что съемочную группу, работающую над созданием картины в Крыму, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Домбровский Сергей

По мнению Мосафира, искусство должно развиваться самостоятельно и политики не имеют морального права вмешиваться в этот процесс. Ранее данный режиссер участвовал в фильмах на Украине в качестве актера и не было никаких проблем. По сюжету, события в картине «Скиф» развивались на полуострове Крым. В итоге всю съемочную группу, тех актеров, которые имеют хоть какое-либо значение в творческой сфере, внесли в базу «Миротворца».В «черном списке» оказались Алексей Фадеев, Александр Кузнецов, и продюсер Сергей Сельянов. По словам Мосафира, киевской власти нужно хорошо подумать перед тем, как принимать такие противоречивые решения. Действия в «Скифе» разворачивались в XI веке на территории Таманского полуострова и современного Крыма. На создание картины потратили 150 млн рублей. В РФ первый показ ленты состоится 18 января.