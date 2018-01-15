Путин поручил Минкульту обеспечить поддержку проката фильма «Со дна вершины»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству культуры совместно с другими ведомствами обеспечить государственное содействие в прокате фильма «Со дна вершины». Такое решение глава страны принял в ходе общения с инвалидами и представителями организаций и сообществ, оказывающих им поддержку.

Виктория Озерова

5 декабря 2017 года состоялась встреча российского лидера с инвалидами и представителями соответствующих организаций. В ходе мероприятия сопродюсер фильма «Со дна вершины» Руслан Витрянюк рассказал, что картина выйдет в прокат ко дню открытия Паралимпиады, а также попросил Владимира Путина оказать поддержку фильму. Лидер РФ пообещал ознакомиться с картиной в ближайшее время и дал соответствующее поручение Минкульту. В документе уточняется, что ведомство должно выполнить указание до 1 февраля 2018 года.«Со дна вершины» – фильм, повествующий о паралимпийском движении. В центре картины двукратный чемпион Алексей Мошкин.