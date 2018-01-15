Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Путин поручил Минкульту обеспечить поддержку проката фильма «Со дна вершины»

Путин поручил Минкульту обеспечить поддержку проката фильма «Со дна вершины»

Сегодня, 14:45
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству культуры совместно с другими ведомствами обеспечить государственное содействие в прокате фильма «Со дна вершины». Такое решение глава страны принял в ходе общения с инвалидами и представителями организаций и сообществ, оказывающих им поддержку.

Путин поручил Минкульту обеспечить поддержку проката фильма «Со дна вершины»

 

5 декабря 2017 года состоялась встреча российского лидера с инвалидами и представителями соответствующих организаций. В ходе мероприятия сопродюсер фильма «Со дна вершины» Руслан Витрянюк рассказал, что картина выйдет в прокат ко дню открытия Паралимпиады, а также попросил Владимира Путина оказать поддержку фильму. Лидер РФ пообещал ознакомиться с картиной в ближайшее время и дал соответствующее поручение Минкульту. В документе уточняется, что ведомство должно выполнить указание до 1 февраля 2018 года.

«Со дна вершины» – фильм, повествующий о паралимпийском движении. В центре картины двукратный чемпион Алексей Мошкин.
Виктория Озерова
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