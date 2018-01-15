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| | Брюс Ли в "Кулаке ярости" сразился с противником на световых мечах

Брюс Ли в "Кулаке ярости" сразился с противником на световых мечах

Сегодня, 14:39
Пользователь Patrick Nan на видеохостинге YouTube опубликовал ролик, на котором знаменитый актер и боец Брюс Ли сразился на световых мечах с противником. Юзер переделал фильм «Кулак ярости», вышедший на экраны в 1972 году, на свой лад.

Брюс Ли в "Кулаке ярости" сразился с противником на световых мечах

 

Пользователи высоко оценили данную работу, они начали активно комментировать публикацию. По мнению большинства, Брюс Ли превзошел мастерством владения мечом всех самых сильных джедаев из киносаги «Звездные войны». Бой легендарного актера и его соперника оказался зрелищным. Ролик просмотрели почти 1 млн раз. Брюс Ли - признанный популяризатор восточных боевых искусств и философ. Он вел активный образ жизни и постоянно совершенствовался.


Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. Актер принял таблетку, избавляющую от болей в голове, это привело к отеку мозга. По словам специалистов, столь ранний уход из жизни бойца напрямую связан с чересчур жестким графиком работы и постоянным самоконтролем. Брюс Ли практически никогда не отдыхал, старался всегда контролировать внимание на внешнем или внутреннем мире.
Домбровский Сергей
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