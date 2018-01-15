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| | Сегодня пройдет прощание с народным артистом СССР Михаилом Державиным

Сегодня пройдет прощание с народным артистом СССР Михаилом Державиным

Сегодня, 10:06
Московский академический театр сатиры в понедельник готовится к проведению церемониального мероприятия по проведению в последний путь талантливейшего актера, народного артиста СССР Михаила Державина. Скончался Державин 10 января, долгое время борясь с болезнью в одной из клиник столицы. На момент кончины актеру был 81 год.
 

Сегодня пройдет прощание с народным артистом СССР Михаилом Державиным

 

«Прощание с Михаилом Михайловичем состоится в родном для него театре сатиры, где он служил с 1967 года. Ровно полвека. Начнется церемония в 11 утра, а гражданская панихида пройдет через час», - заявил директор театра Мамед Агаев.
 
В этот же день артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, в прошлом - ведущий актер театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин. Также соболезнования родным и близкими Державина выразил и сам президент России Владимир Путин.
 
«Великий артист, Михаил Михайлович обладал необыкновенным талантом, жгучей харизмой и великолепным чувством юмора. Он был открытым и светлым человеком, которого обожали все, кто находился с ним рядом. Его кончина это невосполнимая потеря для всей современной российской культуры и родного ему театра, которому он служил на протяжении долгих лет», - заявил президент.

Николай Офицеров
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