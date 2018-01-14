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| | Названы советские мультфильмы, которые создают зимнее настроение

Названы советские мультфильмы, которые создают зимнее настроение

Сегодня, 14:26
Прошли новогодние праздники, по телевидению уже не крутят всем известные кинокомедии и другие проекты, которые ассоциируются у людей с Новым годом, елкой и прочими атрибутами этих дней. Многие не перестают смотреть ставшие едва не легендарными советские мультики, которые отлично приподнимают настроение в холодные зимние дни.

Названы советские мультфильмы, которые создают зимнее настроение

 

Знаменитые мультфильмы, созданные в эпоху СССР, и сегодня радуют как взрослых людей, испытывающих некую ностальгию, так и маленьких детей. Старые добрые советские мультфильмы с легкостью порадуют ребят и создадут волшебную и теплую атмосферу дома, когда за окном идет снег и замерзают лужи.

 

"Дед Мороз и Серый волк". Замечательный мультфильм, приносящий отличное праздничное настроение, он очень понравится детям, научит их осторожности: даже самые маленькие осознают, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на улице. Просматривая "Дед Мороз и Серый волк", люди отдохнут в компании волшебного старика, волка, доверчивых зайчат и хитрой вороны. К слову мультфильмы смотреть онлайн бесплатно можно практически на любом сайте, специализирующемся на такой тематике.

"Зима в Простоквашино". Мультфильм, не нуждающийся в огромной рекламной кампании. Если решено устроить торжественный мультимарафон, можно найти свободное время и продемонстрировать маленьким зрителям, как приятно и радостно отдыхать в зимний период года где-нибудь в деревне. "Простоквашино" не оставляет каких-либо сомнений, ведь проведение новогодних праздников в сельской местности может оказаться по-настоящему сказочным нарядная елка, пушистый снег и родные люди: все, что требуется для хорошего праздника.

Названы советские мультфильмы, которые создают зимнее настроение

 

"Когда зажигаются елки". Сюжет этой "детской радости" таков: Дед Мороз, спеша на новогоднее торжество, лишается по неосторожности всех подарков для детей. К огромной радости, потерянные игрушки осознали свою важную роль и не позволят детям остаться ни с чем в такой волшебный день. Им суждено преодолеть множество препятствий в зимнем лесу. Как все закончится, можно узнать, посмотрев этот интересный мультфильм.

Названы советские мультфильмы, которые создают зимнее настроение

 

"Дед Мороз и лето". Дедушка проживает на Северном полюсе, где у него никого нет, даже внучки Снегурочки. В связи с этим он самостоятельно создает подарки и сувениры для малышей, а после чего достает их детям на попутном транспорте или пешком. В один момент Дед Мороз узнал про лето и проникся идеей увидеть его как можно быстрее.

Названы советские мультфильмы, которые создают зимнее настроение

 

"Новогодняя сказка". Критики позиционирую его, как философский мультфильм о предпраздничных буднях. Далеко не всем по душе спешка перед Новым годом: приготовление вкусных блюд к столу, поиск елки и игрушек к ней и все то, с чем связываются новогодние приготовления. Возможно, стоит побольше своего внимания уделить тем, кто окружает в эти дни, вероятно, тогда конфликтов и поводов для них станет намного меньше. Хорошая графика, веселые музыкальные композиции, доброе настроение - эта сказка понравится как взрослым, так и детям. А так как праздники уже прошли,и по телевизору эти советские творения крутят довольно редко, поэтому мультфильмы смотреть онлайн бесплатно можно и в Сети.
Никита Готский
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