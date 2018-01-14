Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Фанаты «Поттерианы» сняли свой кинофильм о Волан-де-Морте

Фанаты «Поттерианы» сняли свой кинофильм о Волан-де-Морте

Вчера, 22:20
Фанаты фильмов и книг о Гарри Поттере сняли приквел к любимому киноциклу. Новоявленные кинематографисты назвали свое творение «Волан-де-Морт: Истоки Наследника».

Фанаты «Поттерианы» сняли свой кинофильм о Волан-де-Морте

 

Фанатская версия повествует о том, как проходили детские и юные годы будущего врага Гарри Поттера Тома Реддла. Создатели картины задались целью показать, как юноша превратился в олицетворение зла. Картина длится меньше часа, финансировалась на средства, собранные пользователями интернета с помощью краудфандинга.


Сюжет фильма фокусируется на расследовании убийства Хепзибы Смит. Оказалось, что в ее смерти виновен некий юный маг Том Реддл, который позарился на волшебные артефакты: чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина. Впоследствии в эти артефакты он поместит частицы своей души – крестражи. Фильм вышел на английском языке, но доступен к просмотру с множеством иностранных субтитров.
Дарья Светозарова
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