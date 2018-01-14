Фанаты «Поттерианы» сняли свой кинофильм о Волан-де-Морте

Фанаты фильмов и книг о Гарри Поттере сняли приквел к любимому киноциклу. Новоявленные кинематографисты назвали свое творение «Волан-де-Морт: Истоки Наследника».

Дарья Светозарова

Фанатская версия повествует о том, как проходили детские и юные годы будущего врага Гарри Поттера Тома Реддла. Создатели картины задались целью показать, как юноша превратился в олицетворение зла. Картина длится меньше часа, финансировалась на средства, собранные пользователями интернета с помощью краудфандинга.Сюжет фильма фокусируется на расследовании убийства Хепзибы Смит. Оказалось, что в ее смерти виновен некий юный маг Том Реддл, который позарился на волшебные артефакты: чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина. Впоследствии в эти артефакты он поместит частицы своей души – крестражи. Фильм вышел на английском языке, но доступен к просмотру с множеством иностранных субтитров.