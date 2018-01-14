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| | Два года назад скончался актер Алан Рикман. Тайны, открывшиеся после смерти знаменитого Северуса Снейпа

Два года назад скончался актер Алан Рикман. Тайны, открывшиеся после смерти знаменитого Северуса Снейпа

Сегодня, 13:52
Известный актер Алан Рикман пал жертвой беспощадного недуга – рака. На первый взгляд знаменитого профессора зельеваренья из Хогвартса нельзя назвать красивым, но ему удалось так органично вписаться в волшебную вселенную Гарри Поттера, что его и в жизни принимали, ну может быть не за мага, но за экстрасенса наверняка. Сокровенные тайны жизни знаменитости открылись поклонникам только после гибели кумира.

Два года назад скончался актер Алан Рикман. Тайны, открывшиеся после смерти знаменитого Северуса Снейпа

 

После смерти Рикмана интерес к его персоне только вырос, и это был не кратковременный всплеск внимания фанатов. Спустя два года им активно интересуются поклонники. При упоминании о нем почему-то сразу всплывает Северус Снейп – его роль в поттериане. Интересно, что своим именем персонаж Рикмана обязан римскому императору. Джоан Роулинг назвала его в честь Септимия Севера, который многое сделал для восстановления Стены Адриана в английской деревне Снейпин – оттуда и фамилия профессора зельеваренья.

Два года назад скончался актер Алан Рикман. Тайны, открывшиеся после смерти знаменитого Северуса Снейпа

 

Сначала планировалось, что роль Снейпа сыграет Тим Рот, но он предпочел поттериане фантастический цикл о планете обезьян. Мало кто знает, что знаменитый бархатный голос Рикмана – это не результат мастерства сценической речи. Оказалось, что у актера дефект нижней челюсти. Джоан Роулинг настолько была очарована Рикманом, что раскрыла ему судьбу персонажа еще до написания последней книги. Ни для кого больше писательница не сделала такого исключения.

Впервые на сцену Рикман вышел еще, будучи школьником. Он сыграл в школьном спектакле, и оттуда началось его увлечение театром. Он попытался ему сопротивляться и даже получил специальность графического дизайнера. Впоследствии тяга к театру стала неодолимой, и он полностью посвятил себя сцене. В 1980 годах им заинтересовалось телевидение. Он сыграл главного антагониста Брюса Уиллиса в первом «Крепком орешке».

Два года назад скончался актер Алан Рикман. Тайны, открывшиеся после смерти знаменитого Северуса Снейпа

 

Все коллеги вспоминают Рикмана как человека буквально одержимого справедливостью, за что неоднократно по-доброму называли «коммунистом». Однажды во время съемок очередного фильма актер узнал, что питание для массовки будет намного хуже, чем для исполнителей ключевых ролей, и отказался сниматься, пока эту несправедливость не устранили. Говоря об Алане Рикмане, стоит отметить, что в большинстве своем он играл отрицательных персонажей: сумасшедшего парикмахера-каннибала в «Суинни Тодде», ангела Метатрона в «Догме и даже Снейп долгое время считался недоброжелателем Гарри – играть его нужно было соответственно.

Два года назад скончался актер Алан Рикман. Тайны, открывшиеся после смерти знаменитого Северуса Снейпа

 

Со своей женой, прежде чем сочетаться браком, Рикман прожил 40 лет. Зарегистрировали они отношения в 21012 году. Судьба не подарила ему детей, хоть он их очень любил и хотел. Поэтому с таким удовольствием он снимался в детских фильмах: таких как «Гарри Поттер» и «Алиса в Стране чудес».
Дарья Светозарова
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