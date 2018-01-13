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| | В США нашли архив неизвестных писем мужа Мэрилин Монро

В США нашли архив неизвестных писем мужа Мэрилин Монро

Вчера, 22:00
Удалось обнаружить неизвестные письма супруга Мэрилин Монро. Находкой похвалились в Центре Гарри Рэндсома.

В США нашли архив неизвестных писем мужа Мэрилин Монро

 

Организации удалось за 2,7 миллиона долларов приобрести архив писем возлюбленного знаменитости Артура Миллера, за которым она была замужем в 1956-1959 годах. Миллер известен не только как супруг Монро, он - известный прозаик и драматург. В архиве имеются как ранее неопубликованные письма, так и блокноты и рукописи.

В одном из таких посланий, датируемым 1992 годом, Артур рассуждает об умершей жене. Модель и актриса скончалась в 1962 году. Миллер обращается к Мэрилин, возмущаясь теми людьми, кто оплакивает ее и публично сожалеет о смерти. Помимо обычных писем в архиве имеются наброски пьес "Вид с моста", "Супровое испытание" и другие.
Никита Готский
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