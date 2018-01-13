Ходор из «Игры престолов» напророчил концовку киносаги

На протяжении шести сезонов культового сериала «Игра престолов» фанаты фэнтези-саги могли наблюдать за игрой Кристиана Нерна, который воплотил на экране сильного, доброго и слабоумного спутника Брана старка – Ходора. Однако неожиданно, его работа в сериале прекратилась. Персонаж Нерна стал жертвой белых ходоков.

Дарья Светозарова

Актер, тем не менее, вовсе не жалеет о своем расставании с проектом. Теперь у него появилась возможность больше времени уделять карьере ди-джея. Еще Нерн наслаждается возможностью всласть выспаться. Ирландский актер завоевал еще большую популярность в музыкальной индустрии после гибели Ходора, и теперь со знанием дела «пророчит» финал сериала, которому отдал шесть лет жизни.По его мнению, все закончится гибелью всех и вся, торжеством тщетности идеи о завоевании «железного трона» и связанных с ним привилегий. Нерн считает, что в финале лед и пламя, наконец, сойдутся и уничтожат все живое, и претендентов на власть в Вестеросе в том числе.Прав ли исполнитель роли Ходора, или нет, станет известно только во второй половине следующего года. Зрители увидят заключительный сезон «Игры престолов», который будет состоять из шести серий.