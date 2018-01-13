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| | Ходор из «Игры престолов» напророчил концовку киносаги

Ходор из «Игры престолов» напророчил концовку киносаги

Вчера, 21:19
На протяжении шести сезонов культового сериала «Игра престолов» фанаты фэнтези-саги могли наблюдать за игрой Кристиана Нерна, который воплотил на экране сильного, доброго и слабоумного спутника Брана старка – Ходора. Однако неожиданно, его работа в сериале прекратилась. Персонаж Нерна стал жертвой белых ходоков.

Ходор из «Игры престолов» напророчил концовку киносаги

 

Актер, тем не менее, вовсе не жалеет о своем расставании с проектом. Теперь у него появилась возможность больше времени уделять карьере ди-джея. Еще Нерн наслаждается возможностью всласть выспаться. Ирландский актер завоевал еще большую популярность в музыкальной индустрии после гибели Ходора, и теперь со знанием дела «пророчит» финал сериала, которому отдал шесть лет жизни.

По его мнению, все закончится гибелью всех и вся, торжеством тщетности идеи о завоевании «железного трона» и связанных с ним привилегий. Нерн считает, что в финале лед и пламя, наконец, сойдутся и уничтожат все живое, и претендентов на власть в Вестеросе в том числе.

Прав ли исполнитель роли Ходора, или нет, станет известно только во второй половине следующего года. Зрители увидят заключительный сезон «Игры престолов», который будет состоять из шести серий.
Дарья Светозарова
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