В сериале «Друзья» обнаружили проявления сексизма и гомофобии

Зрители, которые недавно впервые посмотрели сериал «Друзья», нашли много поводов для критики культового американского ситкома. Обсуждая сериал в соцсети Twitter, подписчики пришли к выводу, что в комедии слишком много проявлений расовой дискриминации, гомофобии и сексизма.

Дарья Светозарова

Претензии пользователей касались насмешек над толстушкой-Моникой и плоскими шутками Чендлера по поводу гомосексуалистов. По их мнению, сегодняшние реалии делают этот сериал неактуальным и даже оскорбительным. Современным зрителям не хватало в сериале темнокожих персонажей. По их словам, темнокожая коллега Росса Чарли, по совместительству его возлюбленная не смогла компенсировать дефицит афроамериканцев в кадре.Комедийный ситком «Друзья» выходил на экраны с 1994 по 2004 года. Он рассказывал истории шестерых молодых ньюйоркцев: Моники, Рейчел, Фиби, Росса, Чендлера и Джоут, которые то и дело попадали в смешные и не очень ситуации, преодолевая их благодаря чувству юмора и поддержке друзей.