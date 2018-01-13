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| | Умер художник-постановщик "Зеленой мили" и "Побега из Шоушенка"

Умер художник-постановщик "Зеленой мили" и "Побега из Шоушенка"

Сегодня, 13:59
Скончался художник-постановщик фильма "Побег из Шоушенка" Теренс Марш. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Умер художник-постановщик "Зеленой мили" и "Побега из Шоушенка"

 

Согласно имеющимся сведениям, Марш умер 9 января в своем доме в Лос-Анджелесе, но новости об этом появились уже позже. В течение четырех лет художник страдал онкологическим заболеванием.

Теренс Марш появился на свет в 1931 году в английской столице Лондоне. В сфере кино он трудился с 50 годов прошедшего века. Он посодействовал созданию более четырех десятков кинокартин, включая экранизированные произведения "короля ужасов" Стивена Кинга "Зеленая миля" и "Побег из Шоушенка". Марш известен также и как актер, он играл эпизодические роли. Два раза художник получал премию "Оскар", трижды он номинировался на награду BAFTA, последней работой в кино является фильм "Час пик 2".
Никита Готский
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