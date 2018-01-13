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| | Рэп-хит про Владикавказ взорвал Интернет

Рэп-хит про Владикавказ взорвал Интернет

Сегодня, 13:38
Рэп-трек про Владикавказ набирает популярность в Сети. Записали песню двое музыкантов из Северной Осетии.

Рэп-хит про Владикавказ взорвал Интернет

 

Молодые рэперы написали текст и сняли клип на композицию про Владикавказ. В буквальном смысле ролик взорвал Интернет. Парни, прогуливаясь по городу, читают рэп, рассказывая, отчего им дорог Владикавказ. Спустя несколько часов после публикации записи в мировой Сети его посмотрели 18 000 человек.

Пользователи смогли оценить творчество ребят. Они отмечают талант рэперов, также заявляя, что у парней большое будущее впереди "Хорошая песня", "Спер", "Я влюбилась", "То, что надо" такие и другие комплименты люди написали по случая появления песни про Владикавказ.

До этого сообщалось, что Тимур Томаев из Владикавказа оказался победителем конкурса "Новая звезда". По словам парня, для него важна победа и он рад тому, что смог принести победу Северной Осетии.
Никита Готский
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