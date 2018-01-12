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| | «Русская мафия» на экранах Англии

«Русская мафия» на экранах Англии

Вчера, 22:14
1 января стартовал сериал «МакМафия». Сериал показывают по BBC One на телеэкранах Британии. Данный сюжет основан по книге английского журналиста Миши Гленни. Вышла она в 2008 году.

«Русская мафия» на экранах Англии

 

Этот фильм ожидали многие, потому что было столько повествующих отзывов на успех. Также повлиял на интерес сериала актерский состав. Роль Алекса сыграл Джеймс Нортон, который на этом же канале был замечен в короткометражном сериале «Война и Мир». Алекс отучился в частной школе в Британии, но судьба не сложилась и пришлось герою сотрудничать с контрабандистами из Балкании и с наркобаронами из Латинской Америки. Роль его родителей сыграли Мария Шукшина и Алексей Серебряков. Мать по сюжету сентиментальная женщина. Отец выгнан из Кремля из-за чего спивается.

После первой же серии образовался скандал вокруг этого сериала, так как он не совсем уж правдивый – считает российское посольство в Британии. Организация, которая поддерживает Израиль, согласились с мнением русских.
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