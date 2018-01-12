Фильм "Довлатов" Германа выйдет в прокат 1 марта

Кинокартина режиссера Алексея Германа "Довлатов" выйдет 1 марта. Ее съемки начались двумя годами ранее.

Никита Готский

Прокат фильма состоится в первый день весны. Он расскажет о нескольких днях жизни Сергея Довлатова в 1971 году. В главных ролях проекта снимались Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова и Светлана Ходченкова.Мировая премьера "Довлатова" запланирована на несколько другую дату. Она пройдет на две недели ранее. Прежде пресса писала, что данная кинолента Алексея Германа станет бороться за ведущую награду Берлинского кинофестиваля. Оппонентами "Довлатова" будут проекты из Западной и Восточной Европы, а также Северной Америки. В нынешнем году Берлинский фестиваль состоится 15-28 февраля.Известно, что Герман собирался снять фильм о Довлатом 15 лет. Он прочел его поздно, будучи взрослым человеком, абсолютно целиком. После прочтения подумал о важности снять киноленту об этом человеке.