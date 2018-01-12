Состояние Олега Табакова значительно ухудшилось

Врачами одной из московских больниц отмечается ухудшение состояния здоровья известного российского и советского режиссера и актёра Олега Табакова. Дальнейший прогноз касательно выздоровления артиста склоняется в отрицательную сторону, полагают медики.
Из-за внезапного ухудшения пришлось отложить подключение Табакова к аппарату, обеспечивающему ИВЛ, несмотря на то, что ранее процедура уже осуществлялась. Отрицательная динамика в состоянии пациента стала появляться с 9 января.
Ранее сообщалось о развитии у Табакова сильного заражения крови после установки зубных протезов, на которых образовалось нагноение. Искусственная вентиляция легких должна была снять нагрузку с внутренних органов, однако состояние артиста оставалось тяжелым. Кроме того, после искусственной комы, Олег Табаков с трудом узнавал родственников.