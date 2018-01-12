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| | Состояние Олега Табакова значительно ухудшилось

Состояние Олега Табакова значительно ухудшилось

Вчера, 19:32
Состояние здоровья 82-летнего Олега Табакова существенно ухудшилось, врачи делают отрицательные прогнозы. Актёр и режиссёр находится в больнице с ноября 2017 года.

Состояние Олега Табакова значительно ухудшилось

 

Врачами одной из московских больниц отмечается ухудшение состояния здоровья известного российского и советского режиссера и актёра Олега Табакова. Дальнейший прогноз касательно выздоровления артиста склоняется в отрицательную сторону, полагают медики.

Из-за внезапного ухудшения пришлось отложить подключение Табакова к аппарату, обеспечивающему ИВЛ, несмотря на то, что ранее процедура уже осуществлялась. Отрицательная динамика в состоянии пациента стала появляться с 9 января.

Ранее сообщалось о развитии у Табакова сильного заражения крови после установки зубных протезов, на которых образовалось нагноение. Искусственная вентиляция легких должна была снять нагрузку с внутренних органов, однако состояние артиста оставалось тяжелым. Кроме того, после искусственной комы, Олег Табаков с трудом узнавал родственников.
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