На НТВ состоится трансляция выступления Скриптонита и Элджея

Зрители канала НТВ 14 января смогут увидеть телеверсию концерта, в котором приняли участие популярные исполнители Элджей, Скриптонит и T-Fest. Руководство канала подчеркивает, что проект пока не имеет аналогов на российском ТВ, и данная трансляция может сделать революцию в составлении музыкальных программ на ТВ-каналах РФ.

Дарья Светозарова

В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» с 4 по 8 января проходил первый музыкальный фестиваль LiveFest. В нем приняли участие более 40 исполнителей, выступающих в различных жанрах, популярных среди представителей субкультур.Канал будет показывать один из дней фестиваля, который называется «URBAN: Музыка больших городов». Отмечается, что артисты, которые выступили в этот день, очень популярны среди молодежи, но на ТВ почти не представлены. Несмотря на это, в поисковых запросах на YouTube такие исполнители как Скриптонит, Элджей, T-Fest, «Время и Стекло», Елена Темникова, Артём Пивоваров, Мари Краймбрери, Burito, Звонкий, Elvira T, Эмма М всегда оказываются на топовых позициях.