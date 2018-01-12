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| | В России «Дэдпул-2» продвигают при помощи пельменей

В России «Дэдпул-2» продвигают при помощи пельменей

Сегодня, 13:52
На российском рынке распространилось креативное продвижение фильма «Дэдпул-2». Для этого на постере для РФ стаканы с водой поменяли на рюмки и огурчики, а индейку – на пельмени.

В России «Дэдпул-2» продвигают при помощи пельменей

 

Киностудия 20th Century Fox решила локализировать рекламный постер продолжения «Дэдпула». Фанаты киноленты обрати внимание на то, что российская версия продвижения отличается от оригинальной. На постере для РФ, который изначально был посвящен Дню благодарения, вместо традиционного блюда – индейки – появились пельмени, а стаканы с водой были заменены на рюмки, сверху которых изобразили огурцы. Пользователи отметили, что постер уже используется в рекламе и в «Бюллетене кинопрокатчика».

Некоторые предполагают, что реклама является намеком на пресс-конференцию в честь выхода первой части фильма, на которой Райан Рейнольдс заявил, что уважает пельмени. Премьера второй части в РФ состоится 31 мая.
Виктория Озерова
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