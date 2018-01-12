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| | Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года

Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года

Сегодня, 12:35
Программный директор HBO Кейси Блойс объявил, что фанатам «Игры престолов» придется еще год подождать выхода восьмого сезона. Создатели сериала решили потратить на съемки финальных серий больше времени для того, чтобы шоу получилось максимально зрелищным.

Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года

 

Многомиллионная аудитория сериала «Игры престолов» огорчена последними новостями: создатели шоу решили потратить на съемки финальных серий максимально времени. Об этом проинформировал Кейси Блойс. По его словам, выход восьмого сезона произойдет не ранее 2019 года. Также программный директор HBO огорчил и хакеров, желающих поскорее слить серии в Сеть: на этот раз компания предусмотрела особые меры по защите.

Сценаристы последнего сезона Бениофф и Уайсс настояли на том, чтобы на съемки сцен сражений и спецэффектов выделили дополнительное время, чтобы сделать их на высшем уровне. Шесть серий станут действительно последними, их не используют для создания нового шоу.
Виктория Озерова
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