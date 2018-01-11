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| | В США умер известный журналист Виктор Топаллер

В США умер известный журналист Виктор Топаллер

Вчера, 22:50
10 января этого года в 59 лет Виктор Топаллер, являвшийся известным журналистом, умер в городской больнице Нью-Йорка (США). Причиной смерти режиссера и радиоведущего является рак легких, от которого он страдал несколько месяцев.

В США умер известный журналист Виктор Топаллер

 

10 января 2018 года знаменитый журналист международного уровня Виктор Топаллер скончался в Нью-Йорке в одной из поликлиник. Сын радио- и телеведущего сообщает, что причиной смерти является онкологическое заболевание легких, которым Топаллер болел на протяжении нескольких месяцев. Точная дата похорон будет обнародована родственниками умершего позже.

Топаллер получил специальность режиссера после того как закончил ГИТИС, далее работал в Росконцерте, Москонцерте, организовал постановки многих эстрадных программ, а также музыкальных и театральных спектаклей. В 1990 году переехал в Израиль, где начал карьеру журналиста, но и продолжил режиссерскую деятельность.

Широко известен Топаллер стал благодаря работе в качестве ведущего программ политической, социальной и культурной направленности на Центральном телевидении Израиля.
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